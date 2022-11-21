Tolga Güleryüz’ün eski eşi de ünlü çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy’un geçirdiği korkunç kazada hayatını kaybetmişti...

Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sanat dünyasını yasa boğacak haberler peş peşe geldi. Son dakika bilgisine göre Sergen Deveci'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, tiyatro ekibinin kazadan saatler önce çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili Amasya Valisi Mustafa Masatlı'dan açıklama geldi. Masatlı, "Yapılan ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu tespit edildi" dedi.