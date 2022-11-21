Tolga Güleryüz'ün eski eşi de ünlü çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy'un geçirdiği korkunç kazada hayatını kaybetmişti...
Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy Amasya'da korkunç bir kaza geçirdi. 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin ağır yaralı olduğu kazayla ilgili detaylar gelmeye devam ederken ünlü isimlerin eşleri ve aileleri araştırılmaya başlandı. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Tolga Güleryüz'ün, ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi olduğu ortaya çıktı.
Tolga Güleryüz'ün eski eşi de ünlü çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy'un geçirdiği korkunç kazada hayatını kaybetmişti...
Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sanat dünyasını yasa boğacak haberler peş peşe geldi. Son dakika bilgisine göre Sergen Deveci'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, tiyatro ekibinin kazadan saatler önce çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili Amasya Valisi Mustafa Masatlı'dan açıklama geldi. Masatlı, "Yapılan ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu tespit edildi" dedi.
KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.
CEYHUN FERSOY, SERGEN DEVECİ VE MELİS İŞİTEN HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolgha Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.