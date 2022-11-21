Büşra Pekin'in yeni yüzünün maliyeti ortaya çıktı! Estetiklere para saçmış! Değişimiyle ağızları açık bırakan Büşra Pekin...
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını duyuran Büşra Pekin, katıldığı bir düğünde Çağlar Ökten ile Seda Sayan'la bir araya gelmiş, Seda Sayan filtresinin kurbanı olmuştu. Görenler Büşra'yı tanıyamamış, Pekin de daha sonra yaptığı paylaşımla 'Seda Sayan filtresinden nasibimizi' aldık demişti. Ancak gelin görün ki iş filtreden de öteymiş. Pek çok estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Büşra Pekin'in ödediği miktar da ortaya çıktı.
21.11.2022 11:03 - Son Güncelleme: 21.11.2022 11:03
Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan ile Büşra Pekin bir araya gelmiş, Seda Sayan, eşi ve Büşra Pekin ile çekildiği bir kareyi Instagram'da yayınlamıştı.