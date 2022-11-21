Vav TV İzle
Haberler Magazin Büşra Pekin'in yeni yüzünün maliyeti ortaya çıktı! Estetiklere para saçmış! Değişimiyle ağızları açık bırakan Büşra Pekin...

Büşra Pekin'in yeni yüzünün maliyeti ortaya çıktı! Estetiklere para saçmış! Değişimiyle ağızları açık bırakan Büşra Pekin...

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını duyuran Büşra Pekin, katıldığı bir düğünde Çağlar Ökten ile Seda Sayan'la bir araya gelmiş, Seda Sayan filtresinin kurbanı olmuştu. Görenler Büşra'yı tanıyamamış, Pekin de daha sonra yaptığı paylaşımla 'Seda Sayan filtresinden nasibimizi' aldık demişti. Ancak gelin görün ki iş filtreden de öteymiş. Pek çok estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Büşra Pekin'in ödediği miktar da ortaya çıktı.

21.11.2022 11:03 - Son Güncelleme: 21.11.2022 11:03
Büşra Pekin’in yeni yüzünün maliyeti ortaya çıktı! Estetiklere para saçmış! Değişimiyle ağızları açık bırakan Büşra Pekin...

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da "Havuçlu Anne" olarak hafızalara kazınan sevin oyuncu Büşra Pekin, fazla kilolarından kurtularak 12 kilo verdi. Yeni filmi "Çok Aşk" için koyu renkteki saçlarını sarıya boyattı. Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan oyuncuyu hayranları tanımakta güçlük çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Büşra Pekin’in yeni yüzünün maliyeti ortaya çıktı! Estetiklere para saçmış! Değişimiyle ağızları açık bırakan Büşra Pekin...

Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan ile Büşra Pekin bir araya gelmiş, Seda Sayan, eşi ve Büşra Pekin ile çekildiği bir kareyi Instagram'da yayınlamıştı.

Büşra Pekin’in yeni yüzünün maliyeti ortaya çıktı! Estetiklere para saçmış! Değişimiyle ağızları açık bırakan Büşra Pekin...

Çağlar Ökten ile Seda Sayan'ın arasında poz veren Büşra Pekin'i görenler ise tanımakta zorlanmıştı.

Büşra Pekin’in yeni yüzünün maliyeti ortaya çıktı! Estetiklere para saçmış! Değişimiyle ağızları açık bırakan Büşra Pekin...

Büşra Pekin paylaşıma 'Seda ablanın filtresi nasip oldu şükür' notunu düşümüştü.

Büşra Pekin’in yeni yüzünün maliyeti ortaya çıktı! Estetiklere para saçmış! Değişimiyle ağızları açık bırakan Büşra Pekin...

Ancak bu değişim, bu filtreden ibaret değilmiş.

SON DAKİKA