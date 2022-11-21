Esra Dermancıoğlu’nun gözünden sakındığı kızı Refia kendisinin aynısı! Bir Küçük Gün Işığı’nın cazgır Ümran’ı meğer....

Ümran, köklü bir aileye mensup, geleneklerine bağlı, otoriter bir kadın. Ailesi onun tüm dünyasıdır. Çocuklarını korumak için yapmayacağı şey yoktur, gerekirse onları kendilerinden bile korumaya kararlıdır. Fırat, hamurunu kendi yoğurduğu ustalık eseriyken Dila ömrünün en zor sınavı… Ama hayatta en çetrefil sınavlar beklemediklerimizden gelir. Ümran, Dila'yla meşgulken asıl tehlikenin Fırat'tan geldiğini göremez.