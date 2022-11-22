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Haberler Magazin Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun'da diğeri İzmir'de toprağa verildi

Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun'da diğeri İzmir'de toprağa verildi

Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun'da diğeri İzmir'de toprağa verildi. Amasya'da tiyatro turnesinden dönüş yolunda TIR'a arkadan çarpan minibüste Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) hayatını kaybetti. Cenazeler ailelerine teslim edildi. Karataş Samsun'da, Güleryüz ise İzmir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. 8'de 8 minibüs şoförünün hatalı olduğu kazanın ardından üç eve ateş düştü, sayısız insan perişan oldu.

22.11.2022 15:53 - Son Güncelleme: 22.11.2022 16:06
Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy’un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun’da diğeri İzmir’de toprağa verildi

Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun'da diğeri İzmir'de toprağa verildi.

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Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy’un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun’da diğeri İzmir’de toprağa verildi

Önceki gün Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkisinde meydana gelen kaza sanat dünyasını derinden sarstı. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, önünde giden Hacı Ahmet K. kontrolündeki 42 FES 27 plakalı TIR'a çarptı.

Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy’un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun’da diğeri İzmir’de toprağa verildi

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti; hafif yaralanan sürücü Bektaş ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi; Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy’un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun’da diğeri İzmir’de toprağa verildi

Ceyhun Fersoy ile Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy’un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun’da diğeri İzmir’de toprağa verildi

Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tedavi gören Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri de ailelerine teslim edildi.

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