Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun'da diğeri İzmir'de toprağa verildi.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti; hafif yaralanan sürücü Bektaş ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi; Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi.