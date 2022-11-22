Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun'da diğeri İzmir'de toprağa verildi
Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun'da diğeri İzmir'de toprağa verildi. Amasya'da tiyatro turnesinden dönüş yolunda TIR'a arkadan çarpan minibüste Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) hayatını kaybetti. Cenazeler ailelerine teslim edildi. Karataş Samsun'da, Güleryüz ise İzmir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. 8'de 8 minibüs şoförünün hatalı olduğu kazanın ardından üç eve ateş düştü, sayısız insan perişan oldu.
Tolga Güleryüz, Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un trafik kazasının ardından acı veda... Biri Samsun'da diğeri İzmir'de toprağa verildi.
Önceki gün Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkisinde meydana gelen kaza sanat dünyasını derinden sarstı. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, önünde giden Hacı Ahmet K. kontrolündeki 42 FES 27 plakalı TIR'a çarptı.
Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tedavi gören Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri de ailelerine teslim edildi.