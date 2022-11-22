Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus anneden! Görenler Neslihan'ı unuttu Kadir Doğulu'nun kayınvalidesi...
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeni toplayan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle yapımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Aylar sonra ekrana eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolünde yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinde yer almaya başladı. Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren 28 yaşındaki oyuncu, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Atagül, annesine olan benzerliğiyle çok konuşuldu. Oyuncunun Rus annesini görenler 'Güzelliğini annesinden almış' yorumlarında bulundu. İşte Neslihan Atagül'ün güzeller güzeli annesi...
22.11.2022 16:02 - Son Güncelleme: 22.11.2022 16:02