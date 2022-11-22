Vav TV İzle
Haberler Magazin Çılgın Sedat oğlu için dua istedi sözleri yürek sızlattı! 14 günlükken beyin kanaması geçirmişti: "Belki de oğlum..."

Çılgın Sedat oğlu için dua istedi sözleri yürek sızlattı! 14 günlükken beyin kanaması geçirmişti: "Belki de oğlum..."

Çılgın Sedat oğlu için dua istedi sözleri yürek sızlattı. Çılgın Sedat'ın çocukları kim, kaç tane çocuğu var isimleri ne soruları merak konusu oldu. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlenen ve bu evliliğinden 2006 yılında önce Siraç sonra Yağız adında iki oğlu olan Çılgın Sedat bir AVM'de görüntülendi. 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında engelli olan oğlu Siraç'ın hastalığıyla ilgili yeni bir gelişme olduğunu ifade eden Çılgın Sedat sevenlerinden dua istedi.

22.11.2022 14:09 - Son Güncelleme: 22.11.2022 14:09
Çılgın Sedat oğlu için dua istedi sözleri yürek sızlattı! 14 günlükken beyin kanaması geçirmişti: Belki de oğlum...

"BELKİ DE OĞLUM..."

Çılgın Sedat oğlu için dua istedi sözleri yürek sızlattı! 14 günlükken beyin kanaması geçirmişti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çılgın Sedat oğlu için dua istedi sözleri yürek sızlattı! 14 günlükken beyin kanaması geçirmişti: Belki de oğlum...

Serebral palsi hastası oğlu Siraç hakkında konuşan Çılgın Sedat, "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var" açıklamasını yaptı.

Çılgın Sedat oğlu için dua istedi sözleri yürek sızlattı! 14 günlükken beyin kanaması geçirmişti: Belki de oğlum...

"Her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum" diyen şarkıcı, kısa süren sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Çılgın Sedat oğlu için dua istedi sözleri yürek sızlattı! 14 günlükken beyin kanaması geçirmişti: Belki de oğlum...

Serebral palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini, tonusunu veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumuna verilen isimdir.

Çılgın Sedat oğlu için dua istedi sözleri yürek sızlattı! 14 günlükken beyin kanaması geçirmişti: Belki de oğlum...

Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanıyor.

SON DAKİKA