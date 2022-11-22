Çılgın Sedat oğlu için dua istedi sözleri yürek sızlattı! 14 günlükken beyin kanaması geçirmişti: "Belki de oğlum..."

Serebral palsi hastası oğlu Siraç hakkında konuşan Çılgın Sedat, "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var" açıklamasını yaptı.