Çılgın Sedat oğlu için dua istedi sözleri yürek sızlattı! 14 günlükken beyin kanaması geçirmişti: "Belki de oğlum..."
Çılgın Sedat oğlu için dua istedi sözleri yürek sızlattı. Çılgın Sedat'ın çocukları kim, kaç tane çocuğu var isimleri ne soruları merak konusu oldu. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlenen ve bu evliliğinden 2006 yılında önce Siraç sonra Yağız adında iki oğlu olan Çılgın Sedat bir AVM'de görüntülendi. 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında engelli olan oğlu Siraç'ın hastalığıyla ilgili yeni bir gelişme olduğunu ifade eden Çılgın Sedat sevenlerinden dua istedi.
22.11.2022 14:09 - Son Güncelleme: 22.11.2022 14:09
"BELKİ DE OĞLUM..."
Çılgın Sedat oğlu için dua istedi sözleri yürek sızlattı! 14 günlükken beyin kanaması geçirmişti...
Serebral palsi hastası oğlu Siraç hakkında konuşan Çılgın Sedat, "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var" açıklamasını yaptı.