Sen Kimsin’in yıldızı Tolga Çevik’in çocuklarına bakın! Her ikisi de babasının kopyası! “Abi nasıl bir gen akışı sağlamışsın”

Hem senaristliğini yaptığı hem de başrolde olduğu Sen Kimsin filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Tolga Çevik'in hayatı merak edildi. Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Çevik ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle çocukları merak konusu oldu. Çevik'in çocuklarını görenler "Abi nasıl bir gen akışı sağlamışsın", "Niye 3 tane senden var", "Kocaman olmuşlar" yorumlarında bulundu.