SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Sen Kimsin’in yıldızı Tolga Çevik’in çocuklarına bakın! Her ikisi de babasının kopyası! “Abi nasıl bir gen akışı sağlamışsın”

Hem senaristliğini yaptığı hem de başrolde olduğu Sen Kimsin filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Tolga Çevik'in hayatı merak edildi. Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Çevik ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle çocukları merak konusu oldu. Çevik'in çocuklarını görenler "Abi nasıl bir gen akışı sağlamışsın", "Niye 3 tane senden var", "Kocaman olmuşlar" yorumlarında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 15:52 Güncelleme Tarihi07 Eylül 2024, 15:52
Sen Kimsin’in yıldızı Tolga Çevik’in çocuklarına bakın! Her ikisi de babasının kopyası! Abi nasıl bir gen akışı sağlamışsın 1

Tolga Çevik hem senaristliğini yaptığı hem de başrolde olduğu Sen Kimsin filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Sen Kimsin’in yıldızı Tolga Çevik’in çocuklarına bakın! Her ikisi de babasının kopyası! Abi nasıl bir gen akışı sağlamışsın 2

Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sen Kimsin’in yıldızı Tolga Çevik’in çocuklarına bakın! Her ikisi de babasının kopyası! Abi nasıl bir gen akışı sağlamışsın 3

Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Çevik ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle çocukları merak konusu oldu.

SON DAKİKA