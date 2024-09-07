Birce Akalay’dan sevgilisi Hakan Kurtaş’a romantik sözler! Aşka gelen Birce dudak dudağa paylaştı

Ünlü oyuncu Birce Akalay, uzun bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarına doludizgin devam eden ikiliden Akalay, sosyal medya hesabında sevgilisi Hakan Kurtaş'ın doğum gününe özel paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun hem yayınladığı pozlar hem de paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. Aşka gelen Akalay dudak dudağa paylaşımda bulundu.