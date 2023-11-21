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"TikTok'tan Dilan Polat kadar kazanıyorum" Mehmet Ali Erbil TikTok'tan dünyaları cebe indiriyor! Günlük 70 ila 100 bin TL...

Son dönemde TikTok yayınlarıyla sık sık magazin gündemine gelen, kendinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşk ve ayrılıkla sık sık adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in TikTok kazancı akıl alır gibi değil. Daha önce "Günde 70 ila 100 bin TL" kazandığını söyleyen Mehmet Ali Erbil'in bu kez "Tiktok'tan öyle bir kazanıyorum ki Dilan Polat kadar kazanıyorum" dediği ortaya çıktı. İşte Mali'nin o açıklaması.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 15:57 Güncelleme 21 Kasım 2023, 16:06
TikTok’tan Dilan Polat kadar kazanıyorum Mehmet Ali Erbil TikTok’tan dünyaları cebe indiriyor! Günlük 70 ila 100 bin TL... 1

TikTok dünyasına hızlı bir giriş yapan Mehmet Ali Erbil'in Dilan Polat açıklaması olay yarattı. İşte haberin detayları...

TikTok’tan Dilan Polat kadar kazanıyorum Mehmet Ali Erbil TikTok’tan dünyaları cebe indiriyor! Günlük 70 ila 100 bin TL... 2

Son dönemde özel hayatıyla magazin gündemine gelen Mehmet Ali Erbil, kısa süre önce gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. 66 yaşındaki şovmen, geçen haftalarda kendisinden 40 yaş küçük genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etmişti.

TikTok’tan Dilan Polat kadar kazanıyorum Mehmet Ali Erbil TikTok’tan dünyaları cebe indiriyor! Günlük 70 ila 100 bin TL... 3

Ancak kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planladıkları konuşulan çiftin bu birlikteliği uzun sürmedi. Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

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