"TikTok'tan Dilan Polat kadar kazanıyorum" Mehmet Ali Erbil TikTok'tan dünyaları cebe indiriyor! Günlük 70 ila 100 bin TL...

Son dönemde TikTok yayınlarıyla sık sık magazin gündemine gelen, kendinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşk ve ayrılıkla sık sık adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in TikTok kazancı akıl alır gibi değil. Daha önce "Günde 70 ila 100 bin TL" kazandığını söyleyen Mehmet Ali Erbil'in bu kez "Tiktok'tan öyle bir kazanıyorum ki Dilan Polat kadar kazanıyorum" dediği ortaya çıktı. İşte Mali'nin o açıklaması.