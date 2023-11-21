Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Onbeşli’si İsmail Demirci bakın aslen nereli çıktı! İşte Hande Soral’ın gelin gittiği memleket...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cengiz Onbeşli karakteriyle izleyici karşısına çıkan İsmail Demirci, bu akşam yayınlanacak yeni bölümle birlikte gündem oldu. Meslektaşı Hande Soral ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırıldı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "İsmail Demirci aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Hande Soral'ın gelin gittiği memleket...