Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Onbeşli’si İsmail Demirci bakın aslen nereli çıktı! İşte Hande Soral’ın gelin gittiği memleket...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cengiz Onbeşli karakteriyle izleyici karşısına çıkan İsmail Demirci, bu akşam yayınlanacak yeni bölümle birlikte gündem oldu. Meslektaşı Hande Soral ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırıldı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "İsmail Demirci aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Hande Soral'ın gelin gittiği memleket...
Salı akşamları ATV ekranında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cengiz Onbeşli karakteriyle izleyici karşısına çıkan İsmail Demirci, bu akşam yayınlanacak yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?
13 Kasım 1984'te dünyaya gelen İsmail Demirci, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanındı.