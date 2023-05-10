Tığ gibi olmanın sırrını açıkladı! Uraz Kaygılaroğlu bu diyetle 140 kilodan 76 kiloya düştü! İşte 64 kilo verdiren o diyet

Pis Yedili dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde dizilerin aranan yüzü haline geldi. Yaptığı diyetle 64 kilo veren Kaygılaroğlu'nun sırrı ortaya çıktı. 35 yaşındaki oyuncu 140 kilodan tam 76 kiloya kadar düştü. 2 yıl içerisinde tığ gibi kalmayı başaran oyuncu yaptığı diyeti de açıkladı. Peki Uraz Kaygılaroğlu nasıl kilo verdi? Uraz Kaygılaroğlu hangi diyeti uyguladı? İşte kısa sürede zayıflamak isteyenler için o yöntem...