14 yıllık evliliğin 3 meyvesi! Bergüzar Korel evlatlarını paylaştı! Halit Ergenç’in kızı Leyla’yı gören şaşırdı “Ne kadar büyümüş...”
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. 2020 yılının Mart ayında ikinci çocuğu Han'a kavuşan Korel, 2021'de kızı Leyla'yı dünyaya getirdi. 3 çocuk annesi Korel, uzun bir aranın ardından kural bozarak çocuklarıyla geçirdiği keyifli anları yayınladı. Ünlü oyuncunun küçük kızı Leyla'yı görenler ise şaşıp kaldı. Leyla Ergenç için "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyada ilgi odağı olan o paylaşımları...
09.05.2023 19:47 - Son Güncelleme: 09.05.2023 19:47
İlk dizi rolünü 1998 yılında Kırık Hayatlar'da alan Bergüzar Korel, 2005 yapımı Kurtlar Vadisi: Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.
Bergüzar Korel bu dili hiç bilmemesine rağmen çok kısa bir sürede rolüne hazırlandı ve çok başarılı oldu. Film gişe rekorları kırdı.
Bu filmle adını duyuran oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti. Asıl büyük çıkışını Binbir Gece'deki Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle yapan Korel, buradaki partneri Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine girdi.