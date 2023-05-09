7 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni paylaşım! “Hokka burun” dediği eşi Berkin Gökbudak’la aşka geldi! Onları hiç böyle görmediniz...
Kasım ayında Berkin Gökbudak ile sürpriz şekilde dünyaevine giren Aslı Enver'in nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, bu kez "Hokka burun" dediği eşi Berkin Gökbudak'la eğlenceli anlarını yayınladı. Şimdilerde 7 aylık hamile olan Aslı Enver'in son hali de dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...
09.05.2023 18:45 - Son Güncelleme: 09.05.2023 18:45
12 Kasım'da ikinci defa nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, bir hafta içinde iki büyük mutluluk yaşadı.
İş insanı Berkin Gökbudak ile sade bir törenle evlenen Aslı Enver'in bir kız bebek beklediği öğrenildi.
Ünlü oyuncu, bu kez "Hokka burun" dediği eşi Berkin Gökbudak'la uçaktaki eğlenceli anlarını yayınladı.