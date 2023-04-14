Esra Erol'un eşi Ali Özbir sütyen yorumunu gördü küplere bindi "Allah belanı versin pislik" Sinirlerine hakim olamayan Özbir...
ATV'nin başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen oyuncunun eşi Ali Özbir de herkesin yakından takip ettiği isimlerden. Özel hayatlarına gıptayla bakılan çift, özellikle deprem sonrası gösterdikleri hassasiyetle bir kez daha Türkiye'nin kalbini kazanmıştı. Esra Erol'un eşi Ali Özbir bu kez bir yorumuyla gündeme geldi. Özbir'e pek çok sosyal medya kullanıcısı "Ağzınıza sağlık" diyerek destek çıktı.
14.04.2023 11:34 - Son Güncelleme: 14.04.2023 11:35
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Attığı her adım hayranları tarafından yakından takip edilen Erol'un eşi Ali Özbir de bir o kadar yakından takip ediliyor.
Sosyal medyada zaman zaman kötü yorumlara da tepki gösteren Esra Erol'un eşi bir sayfada deprem paylaşımı altına yapılan spam hesabı görünce çıldırdı.