’Testere getirseydim keşke’ Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bu haftanın kazananı... Haftanın sonuna gelindi yarışmacıların yaptıkları izleyicileri çileden çıkardı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının son gününde yarışmacılar tüm taşlarını döktü. 5. gün yarışmacısı Melike Zengin'ini yerden yere vuran diğer 4 yarışmacı resmen kılıç kuşandı. Uğur Bey ''Üçünün hıncını bugün çıkaracağım'' dedi. Faruk Bey de yemeklerin sert olduğunu söyledi ve ''Testere getirseyim keşke'' diye eleştiri yapınca sinirler iyice gerildi. Programı izleyenler öfkeden çılgına döndü. İzleyicilerden bazıları, ''Bu hafta herkes bir saygısızlıktır gidiyor. Ne yemeğe ne insanlara saygı var. Bu hafta gerçekten izlemek istemedim geçen hafta cok çok iyiydi.'' yorumunda bulundu. Bazıları da ''Bu hafta Faruk Bey kazanacak'' değerlendirmesinde bulundu.