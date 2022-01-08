'Testere getirseydim keşke' Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı... Haftanın sonuna gelindi yarışmacıların yaptıkları izleyicileri çileden çıkardı!
Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programında haftanın son gününe gelindi. Her hafta farklı 5 yarışmacı kendi günlerinde mutfakta yemek hazırlayıp diğer yarışmacılardan puan toplamaya çalışıyor. Bu haftanın son gününde Melike Zengin mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Yemekler yenilirken diğer 4 yarışmacı 'Gün bugündür' diyerek üzerindeki tüm taşları döktü. Özellikle Faruk Bey'i eleştirisi günde damga vurdu. Yarışmacıların sert eleştirileri izleyicileri delirtti. Peki bu hafta kim kazandı? Büyük ödülü kazanan yarışmacı kim oldu? Gelin hep birlikte bakalım....
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının son gününde yarışmacılar tüm taşlarını döktü. 5. gün yarışmacısı Melike Zengin'ini yerden yere vuran diğer 4 yarışmacı resmen kılıç kuşandı. Uğur Bey ''Üçünün hıncını bugün çıkaracağım'' dedi. Faruk Bey de yemeklerin sert olduğunu söyledi ve ''Testere getirseyim keşke'' diye eleştiri yapınca sinirler iyice gerildi. Programı izleyenler öfkeden çılgına döndü. İzleyicilerden bazıları, ''Bu hafta herkes bir saygısızlıktır gidiyor. Ne yemeğe ne insanlara saygı var. Bu hafta gerçekten izlemek istemedim geçen hafta cok çok iyiydi.'' yorumunda bulundu. Bazıları da ''Bu hafta Faruk Bey kazanacak'' değerlendirmesinde bulundu.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacının formatı bir süredir değişti. Daha önce Zuhal Topal gün boyunca yemek yapan yarışmacının yanında otururdu. Ancak artık diğer yarışmacılarla birlikte gelmeye başladı.
Bazı izleyiciler Zuhal Topal'ın eskisi gibi erkenden ekranlarda görmek istediğini dile getirdi. Öte yandan bu haftanın kazanan yarışmacısı bir hayli merak ediliyor.