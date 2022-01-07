Survivor All Star 2022 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya'dan bomba sözler! "Benim bir ağırlığım var asla..."

Yarışmaya tekrar gideceğini duyan birçok kişi çok sevindi. Sence neden bu kadar çok sevindiler ve senden görmek istedikleri şey ne?

Ben adada baskın bir karakterdim. Duruşum ve yolum çok belliydi ve bunu insanlara çok güzel empoze etmiştim. Benim ilk dörde kalmadan elenmemi insanlar kaldıramadı ve bunun üzerinden çok destek aldım.

En çok hangi yönünün seyirciler tarafından sevildiğini düşünüyorsun?

İçimden gülmek geliyorsa en içten şekilde gülerim. Sinirleniyorsam en içten şekilde sinirlenirim. Ağır konuşmak istediğim zamanda konuşurum. İnsanlar her yönümü ekranda görebildikleri için beni çok içlerine aldılar. Bence bu samimiyetin ve sevginin nedeni benim doğallığımdan geliyor. Beni destekleyen insanların da zaten iyi ve iyi niyetli insanlar olduğunu düşünüyorum ki aynı yolda buluştuk.

Peki bu kez eğlenmeye mi gidiyorsun şampiyon olmaya mı gidiyorsun?

İlk gittiğimde de hedefim şampiyonluktu ama bu hedefimi söylemekten çekiniyordum. Her zaman iz bırakmak ve bayrağımı dikmek, güçlü Batuhan'ı göstermek istiyordum. Şükürler olsun bu hedefimi gerçekleştirdim. Ama bu sene All Star'da sadece hedefim bu değil. Bu sefer asıl hedefim şampiyonluk almak. Rakibimin hiçbir önemi yok çalışmamı ve hedefimin ne olduğunu biliyorum. Bu kez çok netim.

Bu sefer bu kurtlar sofrasında sen kuzu musun kurt musun?

Ben o sofraya en zayıf halka, kuzu olarak da oturdum. Ama bu sefer güçlü kurt benim.