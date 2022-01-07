Canlı yayın ifşaları bitmeyen Arto'dan olay Can Yaman - Diletta Leotta açıklaması: "Onu kullandığına inanıyorum!"

CAN YAMAN'I SUÇLU BULDU

Arto ise Can Yaman'ı suçladı ve, "Diletta çok cici, içten bir kız. Bazen 'proje aşkı' diyoruz ya. Hani bazen maalesef hani ünlü kadınların maruz kaldığı şeyler, bazen de ünlü erkeklerin. Bence bu sefer Can Yaman'ın, Diletta Leotta'yı kullandığına inanıyorum. Bir proje olduğuna inanıyorum ve İtalya'ya daha kolay girebilmek için yapmıştır. Kesinlikle çok iyi bir yönetim var" dedi.