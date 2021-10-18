Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal, Tarkan’ın şarkısına klip çekti! O anlar sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı
Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal, Tarkan'ın o şarkısına klip çekti! Son olarak Teşkilat dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Baysal, sosyal medya hesabında yayınladığı son video ile ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Baysal, Tarkan'ın Kuzu Kuzu adlı şarkısına mini bir klip çekti ve o anları Instagram sayfasında paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Deniz Baysal'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
18.10.2021 19:06
- Son Güncelleme: 18.10.2021 19:10
Son olarak Teşkilat dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Baysal, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Ünlü oyuncu Baysal, Tarkan'ın Kuzu Kuzu adlı şarkısına mini bir klip çekti ve o anları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Takipçileri Deniz Baysal'ın videosuna "Çok güzelsin bayıldım", "Bozkır Tarkan'ı", "Harika" gibi yorumlarda bulundu.