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Haberler Magazin Şarkıcı Zara’nın gözlerden sakındığı kızına bakın! Sosyal medyada paylaştı görenler hayran kaldı işte sır gibi sakladığı kızı...

Şarkıcı Zara’nın gözlerden sakındığı kızına bakın! Sosyal medyada paylaştı görenler hayran kaldı işte sır gibi sakladığı kızı...

Şarkıcı Zara'nın gözlerden sakındığı kızına bakın! Güçlü sesi ve yorumuyla kendine hayran bırakan Zara, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. 2012 Mart ayında Akif Beki ile dünyaevine giren ve 2016'da boşanan şarkıcı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Dila ile bir pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Aralık 2012'de kız bebek annesi olan Zara'nın paylaşımı sosyal medyaya damga vururken şarkıcının kızı Dila'yı gören hayran kaldı. Öte yandan anne-kızın benzerliği de çok konuşuldu. İşte Zara'nın gözlerden sakındığı güzeller güzeli kızı Dila...

18.10.2021 20:26 - Son Güncelleme: 18.10.2021 20:27
Şarkıcı Zara’nın gözlerden sakındığı kızına bakın! Sosyal medyada paylaştı görenler hayran kaldı işte sır gibi sakladığı kızı...

Ünlü şarkıcı Zara, 2012 Mart ayında Akif Beki ile nikah masasına oturmuştu. 2016 yılında evliliklerini sonlandıran ikilinin, Aralık 2012'de Dila adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

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Şarkıcı Zara’nın gözlerden sakındığı kızına bakın! Sosyal medyada paylaştı görenler hayran kaldı işte sır gibi sakladığı kızı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Zara, gözlerden sakındığı kızı Dila ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Şarkıcı Zara’nın gözlerden sakındığı kızına bakın! Sosyal medyada paylaştı görenler hayran kaldı işte sır gibi sakladığı kızı...

Bir hayranı tarafından kızı ve kendisinin fotoğrafının yer aldığı hediyeyi takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Şarkıcı Zara’nın gözlerden sakındığı kızına bakın! Sosyal medyada paylaştı görenler hayran kaldı işte sır gibi sakladığı kızı...

Zara'nın paylaşımı sosyal medyaya damga vururken şarkıcının kızı Dila'yı gören hayran kaldı. Öte yandan anne-kızın benzerliği de çok konuşuldu.

Şarkıcı Zara’nın gözlerden sakındığı kızına bakın! Sosyal medyada paylaştı görenler hayran kaldı işte sır gibi sakladığı kızı...

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