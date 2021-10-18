Kim Milyoner Olmak İster’de sevgilisine evlilik teklifi etmişti! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin evlendi
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Kerem karakteriyle hafızalara kazınan Michele Cedolin, geçen aylarda atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Michele Cedolin, elendikten sonra seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlilik teklifinde bulunmuştu. Stüdyoda romantik rüzgarlar estiren Cedolin, muradına erdi. Genç oyuncu, sevgilisi İrem Doğan ile dünyaevine girdi. Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya da rol arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı. İşte Michele Cedolin'in düğününden kareler...
18.10.2021 18:37
- Son Güncelleme: 18.10.2021 18:37
Michele Cedolin, elendikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlilik teklifi etmişti.
Stüdyoda romantik rüzgarlar estiren Cedolin, muradına erdi. Genç oyuncu, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı İrem Doğan ile evlendi.