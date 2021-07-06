Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal mini şortuyla çok konuşuldu! Deniz paylaştı sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı
Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal mini şortuyla çok konuşuldu! Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal, sezon finalinin ardından eşi Barış Yurtçu ve arkadaşlarıyla tatile çıktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu son olarak mini şortu ile verdiği bahçe pozlarıyla gündeme geldi. Mini şortuyla çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında yayınlayan Baysal, kısa süre içinde 300 binin üzerinde beğeni aldı. İşte Deniz Baysal'ın sosyal medyayı sallayan bahçe pozları…
06.07.2021 01:30
- Son Güncelleme: 06.07.2021 01:30
"Kaçak Gelinler", "Fazilet Hanım ve Kızları" ve "Söz" dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Deniz Baysal, son olarak Teşkilat'ta canlandırdığı Zehra karakteri ile izleyici karşısına çıktı.
Dizide sergilediği performansla dikkat çeken Baysal, yapımın sezon finali yapmasının ardından ise soluğu tatilde aldı.
İki yıl önce nikah masasına oturduğu müzisyen eşi Barış Yurtçu ve arkadaşları ile tatile çıkan Deniz Baysal, buradan yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu son olarak mini şortu ile verdiği bahçe pozlarıyla gündeme geldi. Eğlenceli paylaşımlarıyla beğeni toplayan oyuncu bu kez iddialı fotoğraflarıyla çok konuşuldu.
Instagram hesabında paylaşım yapan Baysal'ın paylaşımı, kısa süre içinde 300 binin üzerinde beğeni aldı.