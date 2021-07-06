Vildan Atasever'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Mehmet Erdem’in biricik aşkı meğer…

Vildan Atasever eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı… Geçtiğimiz sene 3 ay birlikte olup ayrılan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem önceki gün Bodrum'da TAKVİM objektifine yakalandı. 'Aşk yeniden' diyen ikilinin tatil pozları magazin gündemine bomba gibi düşerken Vildan Atasever'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eski aşkları merak konusu oldu. Atasever'in bir dönem ünlü oyuncu ile aşk yaşadığını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Vildan Atasever'in kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi…

06.07.2021 01:46 - Son Güncelleme: 06.07.2021 01:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





