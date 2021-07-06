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Vildan Atasever'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Mehmet Erdem’in biricik aşkı meğer…

Vildan Atasever eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı… Geçtiğimiz sene 3 ay birlikte olup ayrılan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem önceki gün Bodrum'da TAKVİM objektifine yakalandı. 'Aşk yeniden' diyen ikilinin tatil pozları magazin gündemine bomba gibi düşerken Vildan Atasever'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eski aşkları merak konusu oldu. Atasever'in bir dönem ünlü oyuncu ile aşk yaşadığını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Vildan Atasever'in kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi…

06.07.2021 01:46 - Son Güncelleme: 06.07.2021 01:48
Vildan Atasever'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Mehmet Erdem’in biricik aşkı meğer…

Geçtiğimiz sene 3 ay birlikte olup ayrılan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem önceki gün Bodrum'da TAKVİM objektifine yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vildan Atasever'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Mehmet Erdem’in biricik aşkı meğer…

Uzun bir aradan sonra birlikte görüntülenen Atasever ve Erdem, sosyal medyadan birbirini takip etmeyerek ilişkilerinin gün yüzüne çıkmaması için çabalasa da Takvim objektifinden kurtulamadı.

Vildan Atasever'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Mehmet Erdem’in biricik aşkı meğer…

Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından ise Vildan Atasever'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eski aşkları merak konusu oldu.

Vildan Atasever'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Mehmet Erdem’in biricik aşkı meğer…

Atasever'in bir dönem ünlü oyuncu ile aşk yaşadığını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Vildan Atasever olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri…

Vildan Atasever'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı Mehmet Erdem’in biricik aşkı meğer…

CEREN BENDERLİOĞLU