Tuğba Ekinci süper minisinin altına giydiği file çorapla olay oldu! Sahnede bacağını kaldırarak verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu
Tuğba Ekinci süper minisinin altına giydiği file çorapla olay oldu! Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, şimdi ise sahne kostümüyle gündem oldu. Marka yüzü olduğu cilt ürünleri markasının tanıtım gecesinde sahne alan şarkıcı, süper minisinin altına giydiği file çorapla dikkat çekti. Geceden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Ekinci'nin sahnede bacağını kaldırarak verdiği poz ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Tuğba Ekinci'nin çok konuşulan o paylaşımı...
24.10.2021 01:51
- Son Güncelleme: 24.10.2021 01:52
Tuğba Ekinci, marka yüzü olduğu cilt ürünleri markasının tanıtım gecesinde sahne aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcının sahne kostümü ise olay oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun tarzını ve verdiği pozu fazla iddialı bularak Tuğba Ekinci'yi eleştirdi.