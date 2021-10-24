Vav TV İzle
Haberler Magazin Tuğba Ekinci süper minisinin altına giydiği file çorapla olay oldu! Sahnede bacağını kaldırarak verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu

Tuğba Ekinci süper minisinin altına giydiği file çorapla olay oldu! Sahnede bacağını kaldırarak verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu

Tuğba Ekinci süper minisinin altına giydiği file çorapla olay oldu! Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, şimdi ise sahne kostümüyle gündem oldu. Marka yüzü olduğu cilt ürünleri markasının tanıtım gecesinde sahne alan şarkıcı, süper minisinin altına giydiği file çorapla dikkat çekti. Geceden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Ekinci'nin sahnede bacağını kaldırarak verdiği poz ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Tuğba Ekinci'nin çok konuşulan o paylaşımı...

24.10.2021 01:51 - Son Güncelleme: 24.10.2021 01:52
Tuğba Ekinci süper minisinin altına giydiği file çorapla olay oldu! Sahnede bacağını kaldırarak verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu

Tuğba Ekinci, marka yüzü olduğu cilt ürünleri markasının tanıtım gecesinde sahne aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcının sahne kostümü ise olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuğba Ekinci süper minisinin altına giydiği file çorapla olay oldu! Sahnede bacağını kaldırarak verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu

Süper minisinin altına giydiği file çorapla sahneye çıkan şarkıcı, sosyal medya hesbaında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Tuğba Ekinci süper minisinin altına giydiği file çorapla olay oldu! Sahnede bacağını kaldırarak verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu

Ekinci'nin sahnede bacağını kaldırarak verdiği poz ise sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Tuğba Ekinci süper minisinin altına giydiği file çorapla olay oldu! Sahnede bacağını kaldırarak verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun tarzını ve verdiği pozu fazla iddialı bularak Tuğba Ekinci'yi eleştirdi.

Tuğba Ekinci süper minisinin altına giydiği file çorapla olay oldu! Sahnede bacağını kaldırarak verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu

İşte Tuğba Ekinci'nin o paylaşımı...

SON DAKİKA