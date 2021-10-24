Demet Akalın Hadise’ye saldırdı! Hadise’nin doğum günü rezil oldu! Sosyal medya sallandı! Akalın yine rahat durmadı

Sosyal medyayı en çok kullanan ünlüler arasında yer alan Şarkıcı Demet Akalın, kendine rakip gördüğü Hadise'yi her fırsatta topa tutuyor. İki ünlü isim arasında sular durulmuyor. Hadise bir önceki gün sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Paris'e gitti. Güzel şarkıcı doğum gününü Paris'te erkek arkadaşı ile birlikte kutladı. Ancak Demet Akalın'ın sosyal medyada yazdıkları ile en güzel gününde şok bir yoruma maruz kaldu.