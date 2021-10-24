Demet Akalın Hadise'ye saldırdı! Hadise'nin doğum günü rezil oldu! Sosyal medya sallandı! Akalın yine rahat durmadı
Pek çok ünlü ile sık sık sosyal medyada atışan Demet Akalın bu kez Hadise'yi kafaya taktı. Geçtiğimiz aylarda 10 milyon takipçiye ulaşan Hadise için ''Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok'' demişti. Yerinde duramayan Akalın bu kez Hadise hakkında yapılan yoruma tepki gösterdi. Bir önceki gün sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Paris'te doğum günü kutlamaya giden Hadise, Demet Akalın'ın son söylediklerini duyunca delirecek.
Sosyal medyayı en çok kullanan ünlüler arasında yer alan Şarkıcı Demet Akalın, kendine rakip gördüğü Hadise'yi her fırsatta topa tutuyor. İki ünlü isim arasında sular durulmuyor. Hadise bir önceki gün sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Paris'e gitti. Güzel şarkıcı doğum gününü Paris'te erkek arkadaşı ile birlikte kutladı. Ancak Demet Akalın'ın sosyal medyada yazdıkları ile en güzel gününde şok bir yoruma maruz kaldu.
Aleyna Tilki, Hadise, Demet Akalın, İrem Derici, Tuğçe Kandemir, Melek Mosso, Derya Uluğ, Zeynep Bastık ve Ece Seçkin gibi birbirinden başarılı isimler arasında Hadise'nin de yer alması Demet Akalın'ı rahatsız etti.
Sosyal medyada bir Hadise hayranı ünlü şarkıcının tüm bu isimlere fark atacağını belirtince Demet Akalın saldırıya geçti.