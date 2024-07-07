Teşkilat'ın Ömer'i Murat Yıldırım'ın biricik eşinin memleketi herkesi şaşırttı! Herkes İran sanmıştı...Iman Elbani meğer...

İman Elbani, 13 Kasım 2016 tarihinde Murat Yıldırım ile Adana'da sade bir törenle evlendi. Eğitimini Londra'da tamamlayan Elbani, Mısır ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı. Güzel ismin memleketi ise duyanları şaşkına çeviriyor. İşte detaylar...