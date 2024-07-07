Teşkilat'ın Ömer'i Murat Yıldırım'ın biricik eşinin memleketi herkesi şaşırttı! Herkes İran sanmıştı...Iman Elbani meğer...

İman Elbani, 13 Kasım 2016 tarihinde Murat Yıldırım ile Adana'da sade bir törenle evlendi. Eğitimini Londra'da tamamlayan Elbani, Mısır ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı. Güzel ismin memleketi ise duyanları şaşkına çeviriyor. İşte detaylar...
Murat Yıldırım'ın eşi olan Elbani yaptığı paylaşımlarla adeta nefes kesti. Duru güzelliği ve yetenekli oyunculuğu ile dikkat çeken Elbani, memleketiyle duyanları şaşkına çevirdi.
Iman Elbani, Londra'da tanıştığı Murat Yıldırım ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle evlendi.
Faslı oyuncu, 2008 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Fas güzeli seçilmiş, aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birincilik elde etmişti.