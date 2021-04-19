Arka Sıradakiler'in dobra kızı Özge değişim haberlerine isyan etti! Sevda Dalgıç: 'Aynaya bakmadan...'
Arka Sıradakiler'de canlandırdığı Özge karakteriyle hepimizin hafızasına kazınan, Avlu'nun Bade'si Sevda Dalgıç, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Oyuncu, Arka Sıradakiler setinde yaşadığı kazadan Avlu'dan olaylı ayrılışına, her ay hakkında çıkan değişim haberlerinden özel hayatına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu.
Arka Sıradakiler'in dobra kızı Özge değişim haberlerine isyan etti! Sevda Dalgıç, her ay hakkında çıkan değişim haberlerine de cevap verdi. Oyuncu yüzünde küçük dokunuşlar olduğunu ifade ederek "Estetik yok demiyorum. Burnumda var ama diğer taraflar benim Allah'a şükür. Ufak tefek dokunuşlar var. Çok fazla da değişim olduğunu sanmıyorum kendimde. Bazen haberlerden sonra yorumlara bakıyorum klavye delikanlılarını görüyorum. Kendine aynada bakmadan gelip yorum yapıyorlar" dedi.
Nasılsınız? Pandemi süreci nasıl geçti sizin için?
En zorlandığım konu annemle olan bağımın sekteye uğraması oldu. Çoğu kişi bunu yaşamıştır. Bu dönemde büyüklerimize karşı daha korumacı olduk. Annemle yakın oturuyoruz. Ama sarılamıyorum, öpemiyorum. Bir de ben sevdiğime dokunmayı, sarılmayı çok severim. Çok zorluk yaşadım bu açıdan. Aynı zamanda iş durumları da tamamıyla değişti. Dışarıdaki iş hayatından soyutlanıp evlere kapandık haliyle. İlk 3 ay "Ne yapsam, nerelere sarsam?" diye düşündüm. Dans mı etsem, kemana mı başlasam? İlk zamanlar geçtikten sonra da iş potansiyelimi değiştirdim.
Yeni projeler var mı? Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?
Gönlümde çok güzel aslanlar yatıyor tabii ama pandemi sürecinde setlerin nasıl işlediğini bilmiyorum. Başka işlerle de uğraşıyorum. O yüzden sektöre uzağım. Pandemiyle birlikte neler oldu neler bitti hiç bilmiyorum. Pandemiyi bir kenara koyarsak bir karaktere hayat vermeyi, yeni bir dünyaya girmeyi istiyorum. Ama çok mu seçiciyim acaba? :) Arka Sıradakiler Özge'den sonra Avlu dizisiyle dönüş yaptım. Güzel de bir dönüş oldu, çok emek verdim. Fiziksel olarak da çok çalıştığım bir proje oldu. Onun akıbeti çok iyi olmadı. Oynadığım işlerin bir tık daha üstü projelerde yer almak istiyorum. Projeler geliyor, konuşuyoruz. Ama hep bir eksik var.
"Yapımcılar zoru seçmiyor"
Bir rol üstünüze yapıştı mı gitmeme durumu da var. Siz de bu durumdan mustaripsiniz sanırım? Size hep daha erkeksi roller mi geliyor?
Başlarda sürekli aynı tip roller geliyordu, evet. Bir de yapımcılar da çok zoru seçmiyor. 'Nasılsa erkeksi karakterden fan kitlen oluştu' diye düşünüyorlar. Bu yüzden çok çatıştım. Ama şu an proje bazlı bakıyorum. Benim gözlerimi parlatacak bir karakteri canlandırırım. Özge'siydi, Fatma'sıydı bakmam.
Arka Sıradakiler Özge rolüyle hepimizin hafızasına kazındınız. İlk projede bu kadar büyük bir sıçrayış yakalamanın ve canlandırdığınız karakterle bu kadar özdeşleşmenin avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır herhâlde?
Çok doğru bir projeyle başladım. Aşk hikâyesiyle başlayan çoğu proje 1-2 sezonda tükeniyor. Biz gerçek hayattan yola çıkarak başladık. Artık oyunculukla ün birbirine karışmış durumda günümüzde. Ün kısmına geçtiğimizde magazinsel anlamda dezavantajlarını yaşadım. Yaşadığım anda da İstanbul'dan uzaklaştım. Ben oyunculuğa farklı gözle bakıyorum. Yeni bir hikâyede yeni bir karaktere hayat vereyim, işimi yapayım istiyorum. Özel hayatım gözler önüne serilmeye başladığında "Olmuyor böyle, bir sıkıntı var" dedim. Uzaklaştım.
"Yüzüme hırka fırlattı"
O döneme dair unutamadığınız anılarınız var mı?
İlk sahnemi unutamam. Zafer hocanın saçımı kesmesiyle başlıyor hikâye. Bir de sette beklediğimiz bir gün sahnemizin başlamasına 2 saat vardı. Biraz uyuyayım dedim. Rol arkadaşım Temmuz ile yer kavgası yaptık. El şakalaşmaları oldu. Temmuz bir hırka attı yüzüme, fermuarı gözüme geldi. Gözüm davul gibi oldu. Hastanelere gittik. Sahnelerimiz iptal oldu haliyle. O gün de Fenerbahçe Galatasaray derbisi vardı. Galatasaray yense de yenilse de şampiyon. Hamdi Alkan, maçı izlememize izin vermeyecekti. Artık ne kadar istediysem o maçı izlemeyi set iptal oldu. Ve gidip maçı izledim. Basına yakalandım. Hamdi Hoca beni evde biliyor, ben dışarıda maç izliyorum :)