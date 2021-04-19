Survivor'da aşkları başlayan Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan o iddialara fotoğraflı yanıt!

Survivor'da aşkları başlayan Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan o iddialara fotoğraflı yanıt geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında tanışan ve ardından aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, magazin gündeminden düşmüyor. Evlenecekleri haberleriyle gündeme gelen çift arasında son dönemde soğuk rüzgarlar estiği yönünde iddialar kulislerde dolaşıyordu. Ancak Survivor aşıklarından o iddialara fotoğraflı yanıt geldi.

19.04.2021 16:42 - Son Güncelleme: 19.04.2021 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





