Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisinin hık demiş burnundan düşmüş! Adeta ikiz gibiler...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu abisinin hık demiş burnundan düşmüş! Adeta ikiz gibi görünen abi - kardeş sosyal medya gündeminde... Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, magazin camiasının en popüler isimlerinden biri. Eşi Sinem Kobal ile bebekleri Lalin'i geçtiğimiz ekim ayında kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu'nun, abisi Derviş ile olan fotoğraflarını görenler, ikiliyi ikiz sanıyor... İki kardeşin benzerliği, "hık demiş burnundan düşmüş..." dedirtti. İşte başta Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

16.05.2021 17:45 - Son Güncelleme: 16.05.2021 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





