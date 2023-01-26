Teşhircilikten hakim karşısına çıkan Merve Taşkın mahkemeye iç çamaşırıyla geldi! Müstehcen fotoğraf davasında karar çıktı
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı... Taşkın'a 3 yıl hapis istemiyle açılan davanın duruşmasına akıllara zarar bir kombinle gelen Merve Taşkın, beraat etti. Merve Taşkın'ın bu duruşma giydiği takım ve bikini üstü dikkat çekmeyi başardı.
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada, "Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı arttırmak amaçlı kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu edilen ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların, müstehcen olduğunu düşünmüyorum" demişti.
DAVA AÇILDI
İddianamede, Merve Taşkın'ın Instagram hesabı üzerinden teşhircilik yaparak müstehcen fotoğraflarını paylaştığı, bir internet sitesinden çıplak fotoğraflarını koyarak satışa çıkardığı bu fotoğrafların herkese açık olup herkesin gördüğünü şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
MESLEĞİM INFLUENCER, AYLIK GELİRİM 20 BİN TL
Mahkemede kimlik tespiti sırasında sanık Merve Taşkın mesleğini 'Influencer', aylık gelirini ise 20 bin TL olarak açıklamıştı. Duruşmaya geldiği kıyafetle dikkat çeken Taşkın, sabit bir ikametgahının olmadığını, sürekli ev değiştirdiğini ifade etmişti. Merve Taşkın savunmasında, "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Siteye 2022 Mart ayında üyelik oluşturdum, 3 ay sonra üyeliğimi sonlandırdım. Site kapalı ve görüntüler yok. Dolandırıcıymış, ben de sorun yaşadım" demişti.
KIYAFETLERİ GÜNDEM OLDU
Geçtiğimiz celse hakim karşısına çıkan Merve Taşkın mahkemede tercih ettiği mini etek ve tüylü büstiyerle görenleri şaşırtmıştı.