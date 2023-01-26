Hazal Kaya'dan 'nankör, nereden geldiğini unutma' diyen takipçisine peş peşe yanıt! O açıklama olay olmuştu: "Beni stres topu zannettiğiniz için..."

"BIKTIK ARTIK BU NANKÖRLERDEN"

Kaya'ya tepki gösteren bir Twitter kullanıcısı, "Sen kimsin acaba? Küçümsediğin şeyin parçası olarak bu millet sana para kazandırıyor! Bıktık artık bu nankörlerden nereden geldiğini nereden para kazandığını unutup ülkesini küçümseyenlerden ve bunlara hala iş götürüp para kazandıran bizlerden! Hazal Kaya sanırsın Elizabeth Taylor" dedi.