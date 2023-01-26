Hazal Kaya'dan 'nankör, nereden geldiğini unutma' diyen takipçisine peş peşe yanıt! O açıklama olay olmuştu: "Beni stres topu zannettiğiniz için..."
Hazal Kaya'dan 'nankör, nereden geldiğini unutma' diyen takipçisine peş peşe yanıt geldi. O açıklama olay olmuştu... Bir Twitter kullanıcısı, katıldığı yayında Türk dizisi izlemediğini söyleyen Hazal Kaya'ya tepki göstererek "Sen kimsin acaba? Küçümsediğin şeyin parçası olarak bu millet sana para kazandırıyor!" dedi. Yoruma cevapsız kalamayan Kaya bakın ne yanıt verdi.
26.01.2023 13:46 - Son Güncelleme: 26.01.2023 14:01
"BENİ STRES TOPU ZANNETTİĞİNİZ İÇİN..."
Hazal Kaya'dan 'nankör, nereden geldiğini unutma' diyen takipçisine peş peşe yanıt! O açıklama olay olmuştu...
İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Dijital platformlarda yayınlanan projelere ağırlık veren Hazal Kaya, Türk dizilerini izlemediğini söyleyince tepki çekti.
"BIKTIK ARTIK BU NANKÖRLERDEN"
Kaya'ya tepki gösteren bir Twitter kullanıcısı, "Sen kimsin acaba? Küçümsediğin şeyin parçası olarak bu millet sana para kazandırıyor! Bıktık artık bu nankörlerden nereden geldiğini nereden para kazandığını unutup ülkesini küçümseyenlerden ve bunlara hala iş götürüp para kazandıran bizlerden! Hazal Kaya sanırsın Elizabeth Taylor" dedi.