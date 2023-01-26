Selin Ciğerci açtı açtı ağzını yumdu gözünü: "Ben anne oldum nasıl anne oldum..." Gökhan Çıra'nın paylaşımı sonrası ortalık karıştı

Boşanma iddialarının ardından Selin Ciğerci'den 'Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek.' açıklaması geldi.