Selin Ciğerci açtı açtı ağzını yumdu gözünü: "Ben anne oldum nasıl anne oldum..." Gökhan Çıra'nın paylaşımı sonrası ortalık karıştı
İkinci kez ayrılık iddialarının ardından, boşanma açıklamalarını yayınlayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, kısa süre içerisinde resmen boşanmıştı. Selin Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurmuştu... Tüm bu yaşananların ardından Gökhan Çıra önceki gün "Baba oldum" paylaşımıyla ortalığı sallamıştı. Konu hakkında Selin Ciğerci'den de açıklama geldi. Ciğerci de "Annem oldum" dedi ve açtı ağzını yumdu gözünü.
Gökhan Çıra'nın "Baba oldum" paylaşımı sonrası, Selin Ciğerci'den paylaşım gecikmedi. İşte yaşananlar...
Selin Ciğerci'nin iki kez boşanmayla sonuçlanan ilişkileri epey çalkantılıydı. Bir kere ayrılıp barışan çift bir şans daha verseler de ikinci evlilikleri de uzun sürmedi.
Boşanma iddialarının ardından Selin Ciğerci'den 'Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek.' açıklaması geldi.
Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, bir süredir ismini ve yüzünü gizli tuttuğu bir kadınla aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde parmağındaki yüzüğü paylaşarak evlilik kararı aldığını duyuran Gökhan Çıra, bu sefer de baba olduğunu söyleyerek kafa karıştırmıştı.