"Tesettür değil geçiş süreci" demişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe sevgilisinden ayrıldı yeniden başı açık poz verdi "Bir zahmet..."
15 gün nişanlı kaldığı Burak Kalfa ile yeniden barışan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından sahnelere veda ettiğini duyurmuş ardından tesettüre girmişti. Kararı sonrası yaptığı paylaşımlarıyla çok tartışılan Tuğçe Tayfur cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeniden başı açık pozlar veren Tuğçe Tayfur'un sevgilisi Burak Kalfa'dan da bir ayrılık açıklaması geldi. İşte detaylar...
Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki. Çok anılar biriktirdim, çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm, yeri geldi ağladım, yeri geldi büyük kazıklar yedim, yeri geldi haksızlığa uğradım. Magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım.
"BEN ARTIK SAHNE ALMAK İSTEMİYORUM"
"En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim" diyen Tayfur, "Ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum. Bundan sonra ne yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar şarkıları benimle göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi iletiyorum ve anlayışınızı bekliyorum" mesajını yayınlamıştı.
"TESETTÜR BU DEĞİL! ÖRTÜNMEK BU DEĞİL"
Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini vurgulayan Tuğçe Tayfur'un açıklaması şöyleydi: