5 ayda 35 kilo verdi son halini görenler hayret etti "Nasıl bu kadar zayıfladın?" Duy Beni'nin Emine'si Lydia Cemre Özşişman başka biri oldu
Kilo verip bambaşka olan biri daha... Son olarak Duy Beni adlı dizide rol alan genç oyuncu Lydia Cemre Özşişman dizinin reytinglere yenik düşüp final yapmasının ardından 5 ayda 35 kilo vererek bambaşka biri oldu. Adeta bambaşka birine dönüşen Özşişman herkesi şaşkına çeviriyor. İşte genç oyuncu başta olmak üzere ünlülerin kilo verme yöntemleri.
09.05.2023 08:48 - Son Güncelleme: 09.05.2023 08:48