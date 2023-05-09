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Haberler Magazin 5 ayda 35 kilo verdi son halini görenler hayret etti "Nasıl bu kadar zayıfladın?" Duy Beni'nin Emine'si Lydia Cemre Özşişman başka biri oldu

5 ayda 35 kilo verdi son halini görenler hayret etti "Nasıl bu kadar zayıfladın?" Duy Beni'nin Emine'si Lydia Cemre Özşişman başka biri oldu

Kilo verip bambaşka olan biri daha... Son olarak Duy Beni adlı dizide rol alan genç oyuncu Lydia Cemre Özşişman dizinin reytinglere yenik düşüp final yapmasının ardından 5 ayda 35 kilo vererek bambaşka biri oldu. Adeta bambaşka birine dönüşen Özşişman herkesi şaşkına çeviriyor. İşte genç oyuncu başta olmak üzere ünlülerin kilo verme yöntemleri.

09.05.2023 08:48 - Son Güncelleme: 09.05.2023 08:48
5 ayda 35 kilo verdi son halini görenler hayret etti Nasıl bu kadar zayıfladın? Duy Beni’nin Emine’si Lydia Cemre Özşişman başka biri oldu

Bir zayıflma hikiayesi daha... Son olarak Duy Beni dizisinde rol alan genç oyuncu adeta bir deri bir kemik kaldı.

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5 ayda 35 kilo verdi son halini görenler hayret etti Nasıl bu kadar zayıfladın? Duy Beni’nin Emine’si Lydia Cemre Özşişman başka biri oldu

Duy Beni dizisinde Emine rolüne hayat veren Lydia Cemre Özşişman'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

5 ayda 35 kilo verdi son halini görenler hayret etti Nasıl bu kadar zayıfladın? Duy Beni’nin Emine’si Lydia Cemre Özşişman başka biri oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu yepyeni bir görüntüye kavuştu.

5 ayda 35 kilo verdi son halini görenler hayret etti Nasıl bu kadar zayıfladın? Duy Beni’nin Emine’si Lydia Cemre Özşişman başka biri oldu

İŞTE SON HALİ

Özşişman beş ay önce tüp mide ameliyatı oldu ve hızla faza kilolarından kurtuldu.

5 ayda 35 kilo verdi son halini görenler hayret etti Nasıl bu kadar zayıfladın? Duy Beni’nin Emine’si Lydia Cemre Özşişman başka biri oldu

Genç oyuncunun 5 ayda 35 kilo verdiğini öğrenildi.

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