Düğün masrafları Eda Ece'den çıktı Buğrahan Tuncer de çileden çıktı "Üzülürsem seni de üzerim" Hızını alamayan Buğrahan 30 milyona...
Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. 20 Haziran'da nikah masasına oturacak olan çiftin hazırlıkları sürerken geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak nişanlanmıştı. Düğüne kısa bir süre kala Eda Ece ile Buğrahan Tuncer hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
09.05.2023 07:29 - Son Güncelleme: 09.05.2023 07:29
Ünlü oyuncu Eda Ece, yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber. Çift, Haziran ayında muradına eriyor.