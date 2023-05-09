Vav TV İzle
Haberler Magazin Düğün masrafları Eda Ece'den çıktı Buğrahan Tuncer de çileden çıktı "Üzülürsem seni de üzerim" Hızını alamayan Buğrahan 30 milyona...

Düğün masrafları Eda Ece'den çıktı Buğrahan Tuncer de çileden çıktı "Üzülürsem seni de üzerim" Hızını alamayan Buğrahan 30 milyona...

Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. 20 Haziran'da nikah masasına oturacak olan çiftin hazırlıkları sürerken geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak nişanlanmıştı. Düğüne kısa bir süre kala Eda Ece ile Buğrahan Tuncer hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

09.05.2023 07:29 - Son Güncelleme: 09.05.2023 07:29
Düğün masrafları Eda Ece’den çıktı Buğrahan Tuncer de çileden çıktı Üzülürsem seni de üzerim Hızını alamayan Buğrahan 30 milyona...

Ünlü oyuncu Eda Ece, yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber. Çift, Haziran ayında muradına eriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Düğün masrafları Eda Ece’den çıktı Buğrahan Tuncer de çileden çıktı Üzülürsem seni de üzerim Hızını alamayan Buğrahan 30 milyona...

Magazin dünyasının bir dargın bir barışık çifti Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer sonunda nikah masasına oturuyor. Eda Ece ile 5 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi belli olmuştu.

Düğün masrafları Eda Ece’den çıktı Buğrahan Tuncer de çileden çıktı Üzülürsem seni de üzerim Hızını alamayan Buğrahan 30 milyona...

20 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı.

Düğün masrafları Eda Ece’den çıktı Buğrahan Tuncer de çileden çıktı Üzülürsem seni de üzerim Hızını alamayan Buğrahan 30 milyona...

Ece nişan kombiniyle beğeni toplarken sosyal medyada "Kuğu gibi" yorumları yapılmıştı.

Düğün masrafları Eda Ece’den çıktı Buğrahan Tuncer de çileden çıktı Üzülürsem seni de üzerim Hızını alamayan Buğrahan 30 milyona...

Çok ünlü bir markanın 'düğün' koleksiyonundan yana tercihini kullanan Eda Ece'yi kuğu gibi yapan takının fiyatı tam 16 nin 950 TL.

SON DAKİKA