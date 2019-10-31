Tescilli güzel sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu!
Tescilli güzel Sezgi Sena Akay, nisan ayında Emir Hasoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Eşiyle İtalya tatiline çıkan Akay'dan güzel haber geldi. 25 yaşındaki Sezgi Sena Akay, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu. Sezgi Sena Akay'ın hamilelik paylaşımı sosyal medya takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sezgi Sena Akay kimdir?
31.10.2019 11:05
- Son Güncelleme: 31.10.2019 11:05
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