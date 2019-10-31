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Tescilli güzel sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu!

Tescilli güzel Sezgi Sena Akay, nisan ayında Emir Hasoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Eşiyle İtalya tatiline çıkan Akay'dan güzel haber geldi. 25 yaşındaki Sezgi Sena Akay, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu. Sezgi Sena Akay'ın hamilelik paylaşımı sosyal medya takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sezgi Sena Akay kimdir?

31.10.2019 11:05 - Son Güncelleme: 31.10.2019 11:05
Tescilli güzel sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu!

Eşiyle İtalya tatiline çıkan Sezgi Sena Akay'dan güzel haber geldi. 25 yaşındaki Sezgi Sena Akay, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu.

Tescilli güzel sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu!

"Yarın benim doğum günüm ve 25 yaşımı bitirirken dünyanın en özel duygularından birini yaşıyorum ; annelik...
Allah isteyen herkese bu güzel duyguyu nasip etsin."

Tescilli güzel sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu!

"P.S: Babanla birlikte seni heyecanla bekliyoruz, elimizden geldiğince seni her şeyden koruyup, seni olduğun gibi kabul edip çok seveceğiz. Sağlıkla dünyayı gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada tahminleri alalım. Kız mı, erkek mi? #18weekspregnant"

Tescilli güzel sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu!

SEZGİ SENA AKAY KİMDİR?

31 Ekim 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sena, Erenköy Kız Lisesi'nin ardından kazandığı İstanbul Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünde eğitim almıştır.

Tescilli güzel sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu!

Galatasaray ve Fenerbahçe Voleybol takımlarının altyapılarında forma giyen 18 yaşına kadar bu spora devam etmiştir.

Tescilli güzel sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu!

17 yaşında ike Best Model of Turkey seçilen güzel isim aynı yıl Best Model of the World birincisi olmuştur.

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