Tescilli güzel sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu!

"P.S: Babanla birlikte seni heyecanla bekliyoruz, elimizden geldiğince seni her şeyden koruyup, seni olduğun gibi kabul edip çok seveceğiz. Sağlıkla dünyayı gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada tahminleri alalım. Kız mı, erkek mi? #18weekspregnant"