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Hayat Bilgisi dizisinde Mennan'ı canlandırmıştı! İşte Erdal Türkmen'in son hali

Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Pek çok usta ismi bünyesinde barındıran ve şu sıralar adından sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır, İpek Erdem, Paşhan Yılmazel gibi isimlerin yıldızların parlamasına ön ayak olan Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları ve karakteri hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Akıllara en çok kazınan isimlerden biri hademe Mennan'dı. Saf ve temiz Mennan karakterine hayat veren Erdal Türkmen daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdilerden neler yapıyor dersiniz... İşte başta Hayat Bilgisi'nin Memnan'ı Erdal Türkmen olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

31.10.2019 11:42 - Son Güncelleme: 31.10.2019 11:55
Hayat Bilgisi dizisinde Mennan'ı canlandırdımıştı! İşte Erdal Türkmen'in son hali

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde, ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle akıllara kazınan hademe Mennan'ı hatırlamayanımız yoktur.

Hayat Bilgisi dizisinde Mennan'ı canlandırdımıştı! İşte Erdal Türkmen'in son hali

Temiz kalbiyle duygulandırıyor, amirine dizdiği övgülerle kahkahaya boğuyordu. Peki, Mennan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erdal Türkmen, şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz?

İŞTE BAŞTA ERDAL TÜRKMEN OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

Hayat Bilgisi dizisinde Mennan'ı canlandırdımıştı! İşte Erdal Türkmen'in son hali

İZEL

Hayat Bilgisi dizisinde Mennan'ı canlandırdımıştı! İşte Erdal Türkmen'in son hali

TUVANA TÜRKAY

Hayat Bilgisi dizisinde Mennan'ı canlandırdımıştı! İşte Erdal Türkmen'in son hali
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