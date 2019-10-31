Hayat Bilgisi dizisinde Mennan'ı canlandırmıştı! İşte Erdal Türkmen'in son hali
Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Pek çok usta ismi bünyesinde barındıran ve şu sıralar adından sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır, İpek Erdem, Paşhan Yılmazel gibi isimlerin yıldızların parlamasına ön ayak olan Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları ve karakteri hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Akıllara en çok kazınan isimlerden biri hademe Mennan'dı. Saf ve temiz Mennan karakterine hayat veren Erdal Türkmen daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdilerden neler yapıyor dersiniz... İşte başta Hayat Bilgisi'nin Memnan'ı Erdal Türkmen olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
31.10.2019 11:42
- Son Güncelleme: 31.10.2019 11:55
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