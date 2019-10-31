Engin Öztürk anasının kuzusu çıktı! Diriliş oyuncusunun annesine benzerliği dikkat çekti

İŞTE ENGİN ÖZTÜRK'ÜN ANNESİ VE BABASI

Aile yemeği yediklerini belirten Öztürk, "Yeni bir proje var mı?" diye soran gazetecilere "Birkaç görüşmem oldu. Şu an net bir durum yok" yanıtını verdi.