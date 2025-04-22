Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı “İşte bu” dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile 2018'de olaylı bir şekilde boşanan Şener, 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kaldı.
Ünlü isim, boşandıktan sonra aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şener, sevgilisiyle romantik pozlarını zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
Ünlü isim paylaşımına "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?" notunu düştü. Şener'in yeni tarzı çok beğenildi.
Kısa sürede gündem olan paylaşıma birçok yorum gelirken Şener, son haliyle iltifat yağmuruna tutuldu. Yeni imajıyla sevenlerinden tam not alan Şener'e Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu'ndan da yorum gecikmedi.
Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu, yaptıkları yorumlarla Demet Şener'in yeni imajını beğendiklerini dile getirdi.