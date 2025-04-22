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Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı “İşte bu” dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Demet Şener, son dönemlerde Tolga Arman ile yaşadığı mutlu birliktelikle sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adım hayranları tarafından yakından takip edilen ünlü isim, şimdi ise yeni imajıyla gündeme geldi. Son halini sosyal medya hesabında paylaşan Şener adeta iltifat yağmuruna tutuldu. Yeni imajıyla sevenlerinden tam not alan Şener'e Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu'ndan da yorum gecikmedi.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 11:55 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 11:55
Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı İşte bu dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı İşte bu dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile 2018'de olaylı bir şekilde boşanan Şener, 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kaldı.

Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı İşte bu dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

Ünlü isim, boşandıktan sonra aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şener, sevgilisiyle romantik pozlarını zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.

Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı İşte bu dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı İşte bu dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

Şener, bu kez imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Saçlarına kahkül kestiren Şener, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı İşte bu dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

Ünlü isim paylaşımına "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?" notunu düştü. Şener'in yeni tarzı çok beğenildi.

Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı İşte bu dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

Kısa sürede gündem olan paylaşıma birçok yorum gelirken Şener, son haliyle iltifat yağmuruna tutuldu. Yeni imajıyla sevenlerinden tam not alan Şener'e Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu'ndan da yorum gecikmedi.

Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı İşte bu dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu, yaptıkları yorumlarla Demet Şener'in yeni imajını beğendiklerini dile getirdi.

Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı İşte bu dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

İşte Demet Şener'in yeni imajı...

Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı İşte bu dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

Demet Şener

Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı İşte bu dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

Demet Şener