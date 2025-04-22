Tescilli güzel Demet Şener’in yeni imajı “İşte bu” dedirtti! İlk yorum Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu’ndan!

Ünlü isim paylaşımına "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?" notunu düştü. Şener'in yeni tarzı çok beğenildi.

Kısa sürede gündem olan paylaşıma birçok yorum gelirken Şener, son haliyle iltifat yağmuruna tutuldu. Yeni imajıyla sevenlerinden tam not alan Şener'e Petek Dinçöz ve Sibel Taşçıoğlu'ndan da yorum gecikmedi.