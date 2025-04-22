Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Uzak Şehir dizisinde Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer 'in hayatı merak konusu oldu.

DİLİN DÖĞER KİMDİR?

Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde dünyaya geldi. Balık burcu olan Döğer, memur bir ailenin çocuğu olarak büyüdü.