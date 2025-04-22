SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya, Sahra Şaş gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer'in hayatı merak konusu oldu. 30 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Dilin Döğer aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Dilin Döğer'in memleketi neresiymiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 13:33 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 13:33
Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Uzak Şehir dizisinde Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer'in hayatı merak konusu oldu.

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

DİLİN DÖĞER KİMDİR?

Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde dünyaya geldi. Balık burcu olan Döğer, memur bir ailenin çocuğu olarak büyüdü.

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Sanatla erken yaşta tanışan Döğer, ilk olarak Tan Sağtürk'ün bale okulunda eğitim aldı ve daha sonra Anadolu Ateşi dans grubuyla sahne tecrübesi edindi.

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Televizyona 2021 yılında, 'Ex Aşkım' dizisinde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle başladı.

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

30 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Dilin Döğer aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

İşte Dilin Döğer başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Alper Çankaya

Tekirdağ

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Ozan Akbaba

Kars

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Sinem Ünsal

İzmir

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Burak Şafak

Adana

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Ferit Kaya

Eğil, Diyarbakır

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Gonca Cilasun

İstanbul

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Nursel Köse

Malatya

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Atakan Özkaya

İstanbul

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

DİLİN DÖĞER

Diyarbakır

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

İlkay Kayku

Kastamonu

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Müfit Kayacan

Antalya

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Sahra Şaş

Erzincan