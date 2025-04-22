Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer bakın aslen nereli çıktı! İşte Atakan Özkaya’nın partnerinin memleketi...

Uzak Şehir dizisinde Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer'in hayatı merak konusu oldu.
DİLİN DÖĞER KİMDİR?
Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde dünyaya geldi. Balık burcu olan Döğer, memur bir ailenin çocuğu olarak büyüdü.
Sanatla erken yaşta tanışan Döğer, ilk olarak Tan Sağtürk'ün bale okulunda eğitim aldı ve daha sonra Anadolu Ateşi dans grubuyla sahne tecrübesi edindi.
30 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Dilin Döğer aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.
İstanbul