Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay “Boynuz kulağı geçti” dedirtti

1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturdu ve ikilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı oldu.
2018'te yollarını ayıran ikiliden Demet Şener, üniversite eğitimine yurtdışında devam eden kızı İrem Kutluay ile önceki gün bir araya geldi.
İrem'le anne-kız günü yapan Demet Şener, o anlara ait bir kareyi Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.
Kızı İrem ile ayna karşısında verdiği pozu yayınlayan Şener, paylaşımına kalp emojisiyle "Anne-kız günü" notunu ekledi.
Tescilli güzel Demet Şener'in kızıyla verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görerek gündem oldu.
İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızı İrem, son haliyle ise kendisine hayran bıraktı.
Sosyal medyada İrem Kutluay için "Boynuz kulağı geçmiş", "Güzel annenin güzel kızı", "Maşallah çok güzel bir genç kız oldu" yorumları yapıldı.