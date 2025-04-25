PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay “Boynuz kulağı geçti” dedirtti

İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalan Demet Şener'in Ömer Kutluay ile İrem Kutluay adlarında iki evladı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, ilk göz ağrısı kızı İrem Kutluay ile yeni bir paylaşımda bulundu. Kızı İrem ile ayna karşısında verdiği pozu yayınlayan Şener, paylaşımına kalp emojisiyle "Anne-kız günü" notunu ekledi. İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızı İrem'in son halini görenle rise hayran kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 09:28 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 09:28
Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturdu ve ikilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı oldu.

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

2018'te yollarını ayıran ikiliden Demet Şener, üniversite eğitimine yurtdışında devam eden kızı İrem Kutluay ile önceki gün bir araya geldi.

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

İrem'le anne-kız günü yapan Demet Şener, o anlara ait bir kareyi Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Kızı İrem ile ayna karşısında verdiği pozu yayınlayan Şener, paylaşımına kalp emojisiyle "Anne-kız günü" notunu ekledi.

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Tescilli güzel Demet Şener'in kızıyla verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızı İrem, son haliyle ise kendisine hayran bıraktı.

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Sosyal medyada İrem Kutluay için "Boynuz kulağı geçmiş", "Güzel annenin güzel kızı", "Maşallah çok güzel bir genç kız oldu" yorumları yapıldı.

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

İşte Demet Şener'in paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Arzu Yanardağ

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Arzu Yanardağ ve kızı

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Sibel Can

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Sibel Can ve çocukları

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Pınar Aylin

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Pınar Aylin ve kızı

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Seda Sayan

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Seda Sayan ve oğlu

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

DEMET ŞENER

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

DEMET ŞENER VE KIZI

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

DEMET ŞENER VE OĞLU

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Ece Erken

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Ece Erken ve oğlu

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Tamer Karadağlı

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Tamer Karadağlı ve kızı

Tescilli güzel Demet Şener’den ‘anne-kız günü’ paylaşımı! İrem Kutluay Boynuz kulağı geçti dedirtti

Pınar Altuğ