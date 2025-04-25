Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: “Asla yaşını göstermiyor”

Arka Sokaklar 'da canlandırdığı Aylin karakteriyle hafızalara kazınan Özlem Çınar 'ın yeni bölümde diziye veda edeceği öğrenildi. Yayınlanan son fragmanda Özlem Çınar'ın canlandırdığı Aylin Komiser'in şehit olduğu görüldü.

Bunun üzerine gündem olan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Türk oyuncu Özlem Çınar , İstanbul'da doğdu. İstanbul Avcılar'da ilköğretimini tamamlamasının ardından Trakya Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik bölümünde ön lisans eğitimini tamamladı.

Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı. Çınar, Gülbeyaz, Yarım elma, Aliye gibi dizilerde rol aldı.

Yıllardır ekranlarda olan oyuncunun yaşı da merak edildi. Çınar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aylin Çınar için "Asla yaşını göstermiyor" yorumu yapıldı.