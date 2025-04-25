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Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: “Asla yaşını göstermiyor”

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Aylin karakteriyle hafızalara kazınan Özlem Çınar'ın yeni bölümde diziye veda edeceği öğrenildi. Bunun üzerine gündem olan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çınar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özlem Çınar için "Asla yaşını göstermiyor" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 10:20 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 10:20
Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Aylin karakteriyle hafızalara kazınan Özlem Çınar'ın yeni bölümde diziye veda edeceği öğrenildi. Yayınlanan son fragmanda Özlem Çınar'ın canlandırdığı Aylin Komiser'in şehit olduğu görüldü.

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

Bunun üzerine gündem olan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

ÖZLEM ÇINAR KİMDİR?

Türk oyuncu Özlem Çınar, İstanbul'da doğdu. İstanbul Avcılar'da ilköğretimini tamamlamasının ardından Trakya Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik bölümünde ön lisans eğitimini tamamladı.

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı. Çınar, Gülbeyaz, Yarım elma, Aliye gibi dizilerde rol aldı.

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

Yıllardır ekranlarda olan oyuncunun yaşı da merak edildi. Çınar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aylin Çınar için "Asla yaşını göstermiyor" yorumu yapıldı.

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

İşte Özlem Çınar başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

OZAN ÇOBANOĞLU

6 Şubat 1980 (45 yaşında)

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

ÖZGÜR OZAN

5 Ocak 1966 (59 yaşında)

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

OYA OKAR

12 Ocak 1986 (39 yaşında)

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU

10 Eylül 1974 (50 yaşında)

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

ÖZLEM ÇINAR

2 Ekim 1974 (50 yaşında)

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

ŞEVKET ÇORUH

30 Haziran 1973 (51 yaşında)

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

ZAFER ERGİN

30 Ağustos 1942 (82 yaşında)

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965 (59 yaşında)

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

YÜSRA GEYİK

21 Haziran 1990 (34 yaşında)

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

UĞUR PEKTAŞ

1979 (46 yaşında)

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

ONUR BAY

1996 (29 yaşında)

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

ALP KORKMAZ

2 Mart 1981 (44 yaşında)

Arka Sokaklar’ın Aylin’i Özlem Çınar’ın yaşını duyanın ağzı açık kaldı: Asla yaşını göstermiyor

İPEK YAYLACIOĞLU

31 Temmuz 1984 (40 yaşında)