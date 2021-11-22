Tescilli güzel Azra Akın’ın biricik oğluna bakın! Aile fotoğrafları sosyal medyayı salladı minik Demir ilgi odağı oldu
Tescilli güzel Azra Akın'ın biricik oğluna bakın! 2002 Miss World güzeli Azra Akın, 2017'de iş insanı Atakan Koru ile nikah masasına oturmuştu. Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. Tescilli güzel, sosyal medya hesabında oğlu Demir'in 3'üncü yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. Eşi Atakan Koru ile oğlu Demir'le verdiği bir pozu yayınlayan Azra Akın, "Canımız, oğlumuz 3 yaşında" ifadelerini kullandı. Minik Demir ise sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Öte yandan Ebru Şallı, Burcu Kara, Tülin Şahin, Tan Sağtürk gibi ünlü isimlerde paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşite Azra Akın'ın o paylaşımı...
22.11.2021 18:48
- Son Güncelleme: 22.11.2021 18:48
Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında oğlu Demir'i kucağına almıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan tescilli güzel Azra Akın, Instagram hesbaında oğlu Demir'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Eşi Atakan Koru ile oğlu Demir'le verdiği bir pozu yayınlayan Azra Akın, "Canımız, oğlumuz 3 yaşında" ifadelerini kullandı. Minik Demir ise sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Öte yandan Ebru Şallı, Burcu Kara, Tülin Şahin, Tan Sağtürk gibi ünlü isimlerde paylaşıma kayıtsız kalmadı.