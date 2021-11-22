Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil süper minisiyle ormanda şov yaptı! Ağaçların arasından paylaştı pozu ayrı tarzı ayrı olay oldu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper minisiyle ormanda şov yaptı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yasmin Erbil, bu kez süper mini elbisesi ile ormanda verdiği pozla çok konuşuldu. Genç oyuncunun kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı. İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan o paylaşımı...
22.11.2021 20:13
- Son Güncelleme: 22.11.2021 20:13
Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Süper mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Yasmin Erbil, ormanda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.