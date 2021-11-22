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Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Elbisesini gören şaştı kaldı sosyal medya onu konuştu! Hem göğüs hem kalça dekoltesiyle...

Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Ebru Polat, sahne için tercih ettiği kırmızı elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu. Vücudunu saran kırmızı elbisesiyle sahnede verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmeyen Polat, kısa sürede binlerce yorum aldı. Şarkıcının oldukça iddialı kostümü sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Ebru Polat'ın sosyal medyada çok konuşulan göğüs ve kalça dekolteli elbisesi ile yaptığı o paylaşım...

22.11.2021 18:25 - Son Güncelleme: 22.11.2021 18:25
Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Elbisesini gören şaştı kaldı sosyal medya onu konuştu! Hem göğüs hem kalça dekoltesiyle...

Kendi markasını çıkaran Ebru Polat, geçen haftalarda katıldığı bir magazin programında satışlarının çok iyi olduğunu hatta kozmetik satışları sıralamasında 3. sırada yer aldığını dile getirmişti. Polat'ın günlük kazancı da uzun süre gündem olmuştu.

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Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Elbisesini gören şaştı kaldı sosyal medya onu konuştu! Hem göğüs hem kalça dekoltesiyle...

12 saatte satılan 1890 adet şampuandan kazancı 40.000 TL olan Polat, kazancını söylemekten çekinerek: "Ay toplamı söylemeyin ayıp. En çok satanlardan biri benim markam. Gerçekten çok emek veriyorum" demişti.

Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Elbisesini gören şaştı kaldı sosyal medya onu konuştu! Hem göğüs hem kalça dekoltesiyle...

Ebru Polat şimdi ise derin dekolteli elbisesiyle gündeme geldi. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Ebru Polat, sahne için tercih ettiği kırmızı elbisesi çok konuşuldu.

Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Elbisesini gören şaştı kaldı sosyal medya onu konuştu! Hem göğüs hem kalça dekoltesiyle...

Vücudunu saran derin dekolteli elbisesi ile sahne alan Ebru Polat, sosyal medya hesabında konserden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Elbisesini gören şaştı kaldı sosyal medya onu konuştu! Hem göğüs hem kalça dekoltesiyle...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Polat'ın Instagram hesabında yaptığı konser paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek gündem oldu.

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