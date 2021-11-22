Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Elbisesini gören şaştı kaldı sosyal medya onu konuştu! Hem göğüs hem kalça dekoltesiyle...
Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Ebru Polat, sahne için tercih ettiği kırmızı elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu. Vücudunu saran kırmızı elbisesiyle sahnede verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmeyen Polat, kısa sürede binlerce yorum aldı. Şarkıcının oldukça iddialı kostümü sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Ebru Polat'ın sosyal medyada çok konuşulan göğüs ve kalça dekolteli elbisesi ile yaptığı o paylaşım...
22.11.2021 18:25
- Son Güncelleme: 22.11.2021 18:25
Kendi markasını çıkaran Ebru Polat, geçen haftalarda katıldığı bir magazin programında satışlarının çok iyi olduğunu hatta kozmetik satışları sıralamasında 3. sırada yer aldığını dile getirmişti. Polat'ın günlük kazancı da uzun süre gündem olmuştu.
Ebru Polat şimdi ise derin dekolteli elbisesiyle gündeme geldi. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Ebru Polat, sahne için tercih ettiği kırmızı elbisesi çok konuşuldu.
Vücudunu saran derin dekolteli elbisesi ile sahne alan Ebru Polat, sosyal medya hesabında konserden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.