Ebru Polat kırmızılar içinde paylaştı! Elbisesini gören şaştı kaldı sosyal medya onu konuştu! Hem göğüs hem kalça dekoltesiyle...

Kendi markasını çıkaran Ebru Polat, geçen haftalarda katıldığı bir magazin programında satışlarının çok iyi olduğunu hatta kozmetik satışları sıralamasında 3. sırada yer aldığını dile getirmişti. Polat'ın günlük kazancı da uzun süre gündem olmuştu.