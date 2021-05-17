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Terör devleti İsrail’i kınamayan Can Bonomo’dan tepki çeken açıklama! “Eğitimsiz, cahil ve ırkçısınız” dedi sosyal medya ayağa kalktı

Dünya genelinde ünlü oyuncu, şarkıcı ve modeller, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama sessiz kalmadı ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda dayanışma çağrısında bulundu. Çok sayıda internet kullanıcı ise bu paylaşımlara destek vererek İşgalci İsrail'e karşı tek yürek oldu. Masum çocukları ve sivilleri katletmeye devam eden İsrail'e tepki gösteren ünlüler kadar bu vahşete sessiz kalan ünlü isimler de dikkat çekti. Ünlülerin bu konuda sessiz kalmasından rahatsızlık duyan bir internet kullanıcısı, Can Bonomo'ya "Yahudilerin yaptığına tepki göster" yorumunda bulundu. Takipçisine uzun uzadıya cevap veren Bonomo'nun açıklamasında İsrail terörünü ısrarla kınamaması dikkat çekti. İşte Can Bonomo'nun o açıklaması…

17.05.2021 22:02 - Son Güncelleme: 17.05.2021 22:02
Terör devleti İsrail’i kınamayan Can Bonomo’dan tepki çeken açıklama! “Eğitimsiz, cahil ve ırkçısınız” dedi sosyal medya ayağa kalktı

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapından tepkiler sürüyor. Dünyaca ünlü sanatçılar ise sosyal medya hesaplarında paylaşım yaparak dayanışma çağrısında bulunmaya devam ediyor.

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Terör devleti İsrail’i kınamayan Can Bonomo’dan tepki çeken açıklama! “Eğitimsiz, cahil ve ırkçısınız” dedi sosyal medya ayağa kalktı

Çok sayıda internet kullanıcısı da masum çocukları ve sivilleri katletmeye devam eden İsrail'e tepki göstererek Filistin'in sesi olan ünlüleri takdir ederken, milyonlarca insana ulaşabilme imkanı olan ancak bu zulme sessiz kalan isimlere ise tepki gösteriyor.

Terör devleti İsrail’i kınamayan Can Bonomo’dan tepki çeken açıklama! “Eğitimsiz, cahil ve ırkçısınız” dedi sosyal medya ayağa kalktı

Bu tepkilerden biri ise Can Bonomo'ya geldi. Ünlülerin sessiz kalmasından rahatsızlık duyan bir internet kullanıcısı, Can Bonomo'ya "Yahudilerin yaptığına tepki göster" yorumunda bulundu.

Terör devleti İsrail’i kınamayan Can Bonomo’dan tepki çeken açıklama! “Eğitimsiz, cahil ve ırkçısınız” dedi sosyal medya ayağa kalktı

Takipçisine uzun uzadıya cevap veren Bonomo ise şöyle karşılık verdi: "Bu dünyanın problemi sizlersiniz. Sosyal medyada hesaplarınıza bayrak koyduğunuz zaman vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. İşin b*ktan kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yetiyor"

Terör devleti İsrail’i kınamayan Can Bonomo’dan tepki çeken açıklama! “Eğitimsiz, cahil ve ırkçısınız” dedi sosyal medya ayağa kalktı

Takipçisine verdiği cevapla kısa sürede gündem olan Can Bonomo'nun İsrail terörünü ısrarla kınamaması tepkilere yol açtı. Bonomo'nun açıklamasında "Eğitimsiz, cahil ve ırkçısınız" ifadelerini kullanması ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.