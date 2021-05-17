Terör devleti İsrail’i kınamayan Can Bonomo’dan tepki çeken açıklama! “Eğitimsiz, cahil ve ırkçısınız” dedi sosyal medya ayağa kalktı

Dünya genelinde ünlü oyuncu, şarkıcı ve modeller, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama sessiz kalmadı ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda dayanışma çağrısında bulundu. Çok sayıda internet kullanıcı ise bu paylaşımlara destek vererek İşgalci İsrail'e karşı tek yürek oldu. Masum çocukları ve sivilleri katletmeye devam eden İsrail'e tepki gösteren ünlüler kadar bu vahşete sessiz kalan ünlü isimler de dikkat çekti. Ünlülerin bu konuda sessiz kalmasından rahatsızlık duyan bir internet kullanıcısı, Can Bonomo'ya "Yahudilerin yaptığına tepki göster" yorumunda bulundu. Takipçisine uzun uzadıya cevap veren Bonomo'nun açıklamasında İsrail terörünü ısrarla kınamaması dikkat çekti. İşte Can Bonomo'nun o açıklaması…

17.05.2021 22:02 - Son Güncelleme: 17.05.2021 22:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





