Songül Karlı göğüs dekolteli paylaşımıyla olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı yorumlar peş peşe geldi
Songül Karlı göğüs dekolteli paylaşımıyla olay oldu! Geçtiğimiz haftalarda yakın zamanda yeni bir proje ile ekranlara döneceğinin müjdesini veren Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeni imajıyla Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilen Karlı, göğüs dekolteli bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Verdiği bir röportajda "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum" ifadelerini kullanan Karlı'ya çok sayıda yorum geldi. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…
17.05.2021 20:49
- Son Güncelleme: 17.05.2021 21:06
Geçen yaz paylaştığı bikinili fotoğrafının ardından uzun süre gündem olan şarkıcı, o kare için "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor'" demişti.
Songül Karlı, yine sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla gündeme geldi.
Verdiği bir röportajda "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum" ifadelerini kullanan ünlü sunucu, derin göğüs dekolteli bir pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Yaptırdığı estetiklerin ardından Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilen Karlı'nın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken internet kullanıcıları ünlü sunucunun eski halini merak edip araştırmaya başladı.
İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…