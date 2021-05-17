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Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyayı ikiye böldü! Öyle pozlar verdi ki gören şaştı kaldı

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyayı ikiye böldü! Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten olan küçük kızı Derin Talu, sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Derin Talu, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Oldukça iddialı bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Talu'nun paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Derin'in bu pozunu bazı kullanıcılar beğenirken bazı kullanıcılar da eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Derin Talu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

17.05.2021 22:29 - Son Güncelleme: 17.05.2021 22:29
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyayı ikiye böldü! Öyle pozlar verdi ki gören şaştı kaldı

Deren Talu modellik ve oyunculuk kariyerinde ilerlerken Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medyadan yaptığı dekolteli paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyayı ikiye böldü! Öyle pozlar verdi ki gören şaştı kaldı

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve sosyal medya hesabından derin dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyayı ikiye böldü! Öyle pozlar verdi ki gören şaştı kaldı

Derin Talu'nun kısa sürede gündem olan paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyayı ikiye böldü! Öyle pozlar verdi ki gören şaştı kaldı

Tüm dikkatleri üzerine çeken Derin'in bu pozunu bazı kullanıcılar beğenirken bazı kullanıcılar da eleştiri yağmuruna tuttu. Yaşına rağmen verdiği pozlarla eleştirilen Derin Talu'ya takipçileri "Hâlâ 17 yaşında mısın?" diye sordu.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyayı ikiye böldü! Öyle pozlar verdi ki gören şaştı kaldı

İşte Derin Talu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...