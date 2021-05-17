Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyayı ikiye böldü! Öyle pozlar verdi ki gören şaştı kaldı

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyayı ikiye böldü! Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin Cem Talu ile yaptığı evlilikten olan küçük kızı Derin Talu, sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Derin Talu, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Oldukça iddialı bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Talu'nun paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Derin'in bu pozunu bazı kullanıcılar beğenirken bazı kullanıcılar da eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Derin Talu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

17.05.2021 22:29 - Son Güncelleme: 17.05.2021 22:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





