YOLUN SONUNA GELİNDİ I Telefonlarına el konulacak! Dilan Polat ve Engin Polat'ın iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi!

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Kahvesine altın tozu atan, her fırsatta zengiliğini göze sokmaya çalışan Polat ailesi ile alakalı sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçti. Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütülürken bu sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatılmıştı. Son dakika bilgisine göre Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi. Ataşehir'de bulunan iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda belgeye ve bazı cihazlara el konuldu. İşte detaylar...
Ülke gündemine damga vuran Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor, her gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıkmıştı.
ÇALIŞAN VE BANKA HESABI OLMAYAN SAHTE 3 ŞİRKET
Mal alınan şirketlerin çoğunluğunun, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştuğu ortaya çıktı.
MASAK, bu tedarikçilerin aslında bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu belirledi.
Raporda, Dilan Polat'ın ortak ve ilişkili olduğu 5 şirketi bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulunduğu bilgisine yer verildi.
ŞAİBELİ İŞLEMLER 657 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKTI
Raporda sahte olduğuna dair şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu tespit edildi. Aynı zamanda şaibeli işlem miktarının 657 milyon liraya kadar yükseldiği iddia edildi.
DUDAK UÇUKLATAN SERMAYE ARTIRIMI
Eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak konu ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu.
Başak verdiği örneklerde Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin 2022 yılında 1 milyon TL sermaye ile kurularak 2023 yılında kısa sürede sermaye artırımı yaparak 199 milyon ilaveyle 200 milyon TL'ye çıkmasını "çok büyük bir artış" olarak belirtmişti.