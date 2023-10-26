Dilan Polat'tan sonra sıra Selin Ciğerci'de! MASAK soruşturma başlattı ağlayarak anlattı: "Kara para aklıyorsam Taksim'de kendimi asarım"

Türkiye, Dilan ve Engin Polat çiftinin karıştığı kara para aklama olayını konuşurken bu sefer gündeme Selin Ciğerci düştü. Uzun süredir gündemi kurcalayan çiftin şatafatlı hayatı 4 ayrı suçtan soruşturmaya girdi. Konu hakkındaki araştırmalar sürerken, aynı sektörde şubeleri bulunan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında bir iddia ortaya atıldı. Selin Ciğerci, "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.