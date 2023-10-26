Dilan Polat'tan sonra sıra Selin Ciğerci'de! MASAK soruşturma başlattı ağlayarak anlattı: "Kara para aklıyorsam Taksim'de kendimi asarım"

Türkiye, Dilan ve Engin Polat çiftinin karıştığı kara para aklama olayını konuşurken bu sefer gündeme Selin Ciğerci düştü. Uzun süredir gündemi kurcalayan çiftin şatafatlı hayatı 4 ayrı suçtan soruşturmaya girdi. Konu hakkındaki araştırmalar sürerken, aynı sektörde şubeleri bulunan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında bir iddia ortaya atıldı. Selin Ciğerci, "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Selin Ciğerci, 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak, 10 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde resmi olarak yollarını ayırmıştı.
2022 senesinin ilk haftalarında tekrar görüştüklerini açıklayan ünlü çift, ikinci kez evlenmişti. Evliliklerinde aradıklarını bulamayan çift kısa süre sonra yeniden boşandı.
Taşıyıcı anne yoluyla evlat sahibi olan ikili farklı insanlarla ilişkileriyle gündeme geliyordu.