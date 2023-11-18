Tekneden düşüp apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Müziğin Orhan Baba'sı Orhan Gencebay sağlık durumunu açıkladı

Batsın Bu Dünya, Hatasız Kul Olmaz, Bir Teselli Ver ve daha nicesiyle gönüllere taht kuran Orhan Gencebay, kariyerinin yanı sıra vatan sevgisiyle de sık sık adından söz ettirdi. Türkiye'nin Orhan Baba'sından gelen haber herkesi üzmüştü geçtiğimiz günlerde. eşi Sevim Emre ile Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine giderken tekneden düşerek yaralanmıştı. Ciddi bir kaza atlatan ünlü isim son durumunu açıkladı.