Tekneden düşüp apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Müziğin Orhan Baba'sı Orhan Gencebay sağlık durumunu açıkladı

Batsın Bu Dünya, Hatasız Kul Olmaz, Bir Teselli Ver ve daha nicesiyle gönüllere taht kuran Orhan Gencebay, kariyerinin yanı sıra vatan sevgisiyle de sık sık adından söz ettirdi. Türkiye'nin Orhan Baba'sından gelen haber herkesi üzmüştü geçtiğimiz günlerde. eşi Sevim Emre ile Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine giderken tekneden düşerek yaralanmıştı. Ciddi bir kaza atlatan ünlü isim son durumunu açıkladı.
1966'da TRT İstanbul Radyosu sınavlarına giren ve iftiharla kazanan Orhan Gencebay, Türk Müziğine unutulmaz eserler kazandırdı.
Batsın Bu Dünya, Hatasız Kul Olmaz, Bir Teselli Ver ve daha nicesiyle gönüllere taht kuran Orhan Gencebay, kariyerinin yanı sıra vatan sevgisiyle de sık sık adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz temmuz ayında Anadolu Yakası'nda bir mekanda hayat arkadaşı Sevim Emre'yle yemek yiyen usta sanatçı Orhan Gencebay, evine yakın bir iskelede tekneden inmek isterken, beton zemine düşmüştü.